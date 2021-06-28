Врач назвал неожиданный способ защититься от индийского штамма коронавируса

Один из способов защититься от индийского штамма коронавируса — это ношение очков. Такой неожиданный способ защиты назвал врач-педиатр Кирилл Калистратов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Медик посоветовал носить очки, так как вирус способен проникать через слизистую глаз.

«Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор», — сказал Калистратов и добавил, что перед и после вакцинации необходимо около 2-3 недель усиленно защищаться: носить маски и перчатки.

Врач предупредил, что индийский штамм обладает свойствами повышенной вирулентности и контагиозности, поэтому вызывает заболевание быстрее уханьского штамма.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский связал рост заболеваемости COVID-19 с аномальной жарой. По его словам, при жаре люди собираются в кондиционированных помещениях, и это способствует распространению коронавирусной инфекции. При этом поскольку источники заражения пока остаются, то и возможность распространения сохраняется.