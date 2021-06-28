Вирусолог назвал условие победы над новым всплеском COVID-19 за три недели

Победить новый всплеск коронавируса за две-три недели можно при условии, если россияне начнут активно прививаться от COVID-19 и поголовно носить маски. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели. В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик Сергей Нетесов, вирусолог

Он подчеркнул, что вариантов развития пандемии остается достаточно много. Что будет происходить дальше — зависит исключительно от поведения каждого человека, считает Нетесов.

Свои слова он проиллюстрировал выражением Остапа Бендера: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Фраза подходит к этой ситуации стопроцентно», — отметил вирусолог.

Ранее заслуженный врач России, член Совфеда Владимир Круглый предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появиться к сентябрю текущего года. Он также отметил, что в настоящее время в регионах России разнится картина по количеству заболевших и темпам вакцинации.