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Вирусолог назвал условие победы над новым всплеском COVID-19 за три недели

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Победить новый всплеск коронавируса за две-три недели можно при условии, если россияне начнут активно прививаться от COVID-19 и поголовно носить маски. Об этом заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что вариантов развития пандемии остается достаточно много. Что будет происходить дальше — зависит исключительно от поведения каждого человека, считает Нетесов.

Свои слова он проиллюстрировал выражением Остапа Бендера: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». «Фраза подходит к этой ситуации стопроцентно», — отметил вирусолог.

Ранее заслуженный врач России, член Совфеда Владимир Круглый предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появиться к сентябрю текущего года. Он также отметил, что в настоящее время в регионах России разнится картина по количеству заболевших и темпам вакцинации.

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