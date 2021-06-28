Инфекционист связал рост заболеваемости COVID-19 с жарой

Аномальную жару можно связать с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.

«Когда стоит аномальная жара, люди собираются в кондиционированных помещениях — это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции», — рассказал Вознесенский.

По его словам, чем выше температура воздуха, тем гораздо сложнее выживать вирусу на открытой поверхности. Инфекционист отметил, что подъем заболеваемости в стране в ближайшее время продолжится.

«Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню», — уточнил Вознесенский.

Он добавил, что не будет давать прогноз по срокам подъема заболеваемости COVID-19. При этом Вознесенский считает, что поскольку источники заражения пока остаются, то и возможность распространения сохраняется.

Ранее российские инфекционисты заявили о безопасности вакцинации. Они отметили, что сделать верное заключение о выработке иммунитета может только квалифицированный врач, тогда как обычный анализ на антитела не представит полной картины течения болезни.