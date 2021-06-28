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Вирусолог назвал вызвавшее новый всплеск COVID-19 в России свойство коронавируса

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Зараженные коронавирусом люди стали выделять больше частиц вируса, что является одной из причин нового всплеска и тяжелой ситуации по COVID-19 в России и особенно в Москве. Такое свойство инфекции в интервью «Ленте.ру» назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения», — сказал специалист.

Он также отметил, что при условии интенсивного вакцинирования и аккуратного ношения масок россияне могут положить конец рекордному всплеску коронавируса всего за две-три недели. Это, однако, оптимистический прогноз. В противном же случае «многим можно начинать присматривать себе больницу», уверен специалист.

С 28 июня в Москве начинают действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, в кафе и рестораны теперь можно попасть только после предъявления специального QR-кода, который могут оформить лишь переболевшие или вакцинированные граждане.

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