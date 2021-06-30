Москвичам назвали опасность покупки фальшивых QR-кодов

Покупать фальшивые QR-коды для посещения общественных заведений Москвы опасно, так как личные данные могут попасть в руки мошенников. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности.

Как пояснил ведущий аналитик SearchInform Леонид Чуриков, когда человек пытается купить фальшивый сертификат, справку или QR-код, возникают такие же риски, как при любом взаимодействии с представителями теневого рынка. «Честный» продавец возьмет только необходимую часть сведений для изготовления подделки. «Жадный» может затребовать полный набор данных или дополнительные сведения, в том числе для входа на портал госуслуг.

Как эта информация будет использована в дальнейшем, неизвестно, объяснил руководитель отдела разработки программного обеспечения Crosstech Solutions Group Александр Турников. В случае если человек стал жертвой мошенников, ему стоит заблокировать карту, с которой совершался платеж, и защитить другие данные, в том числе сменив пароли. Он добавил, что если продавцу нужны деньги «только за QR-код, это точно мошенничество». Чаще всего мошенники используют фейковые сайты, на которые ведет поддельный код, объяснили в IT-компании КРОК. Рестораторам стоит использовать приложение, которое проверит, на какой адрес и домен ведет код.

Ситуацию с продажей фальшивых QR-кодов можно решить, в том числе повышая цифровую грамотность населения, считает директор департамента информационной безопасности IT-компании Oberon Евгений Суханов. Еще один метод — введение ответственности за данное действие.

Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов можно получить до двух лет тюремного заключения либо штраф до 40 тысяч рублей. Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, такие действия интерпретируются как нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а не подделка. За покупку поддельного сертификата о вакцинации можно получить до года лишения свободы.