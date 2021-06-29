Поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве выставили на продажу в даркнете

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве выставили на продажу в даркнете. Об этом РИА Новости рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, специалисты компании обнаружили на теневых форумах более десяти объявлений с соответствующим содержанием, которые были опубликованы еще в мае. Специалист объяснил, что изначально в подобных объявлениях размещалась информация о продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса, однако после введения новых правил в столице злоумышленники начали продавать и QR-коды. Отмечается, что средняя цена фальшивого документа составляет примерно 11 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года. Покупатели поддельных документов сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет, подчеркнул сенатор.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.