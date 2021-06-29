Россия
 
Последние новости
В Китае оценили планы России отказаться от доллара
Россию назвали единственным гарантом выживания Белоруссии
Футболист сборной Хорватии разделся до трусов после поражения от Испании на Евро
Эксперт оценил влияние новых условий льготной ипотеки на стоимость недвижимости
Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт
Опровергнуто существование жизни на Венере
Эксперт оценил последствия санкций ЕС против Белоруссии
Глава НИИ Склифосовского назвал «простой довод» в пользу вакцинации от COVID-19
Эксперт рассказала о дополнительном выходном в июле для части россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве выставили на продажу в даркнете

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве выставили на продажу в даркнете. Об этом РИА Новости рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По его словам, специалисты компании обнаружили на теневых форумах более десяти объявлений с соответствующим содержанием, которые были опубликованы еще в мае. Специалист объяснил, что изначально в подобных объявлениях размещалась информация о продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса, однако после введения новых правил в столице злоумышленники начали продавать и QR-коды. Отмечается, что средняя цена фальшивого документа составляет примерно 11 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года. Покупатели поддельных документов сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет, подчеркнул сенатор.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде рассказали о наказании за подделку COVID-сертификата
Россиян предупредили о последствиях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации
Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле сертификатами о вакцинации