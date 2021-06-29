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В России назвали сроки тюремного заключения за использование поддельных QR-кодов

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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В России назвали сроки тюремного заключения за использование поддельных QR-кодов для посещения столичных ресторанов. По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, за такое правонарушение можно получить до двух лет тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, использование сгенерированного кода с привязкой к неофициальному порталу госуслуг интерпретируется не как подделка чего-либо, а как нарушение санитарно-эпидемиологических норм, то есть намеренное нарушение правил, установленных для посещения общественных мест в Москве.

«В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», — заявил Клишас.

Он отметил также, что ответственность может быть административной — штраф до 40 тысяч рублей.

Клишас сообщал и об уголовной ответственности за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса. За такое правонарушение можно получить до года лишения свободы. Покупатели поддельных документов сразу подлежат привлечению к ответственности. Даже в том случае, если они его еще не использовали.

Ранее стало известно, что поддельные QR-коды для посещения столичных ресторанов и кафе в начали продаваться в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не должен превышать трех дней.

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