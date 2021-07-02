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В России завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России возбуждено первое уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19. Инцидент произошел в Красноярске, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Там медсестра одной из городских поликлиник сделала поддельные сертификаты о вакцинации для двух местных жителей.

Дело против нее завели по части 1 статьи 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Женщине грозил до двух лет лишения свободы.

Ранее в ходе прямой линии президент Владимир Путин назвал способ бороться с подделкой документов о вакцинации. По его словам, для этого усилить работу следует правоохранительным органам, так как подделка COVID-сертификата — это мошенничество.

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