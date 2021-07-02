Россия
 
Последние новости
Кремль заявил о печальной ситуации с COVID-19 в России
Число погибших от коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства главы Коломны
В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости COVID-19 со сменой штамма
Официально подтвержден новый температурный рекорд в Антарктиде
Черчесов допустил завершение карьеры Дзюбы в сборной России
В Москве появятся «исцеляющие» сады
Лукашенко рассказал о «язвах и опухолях» в белорусском обществе
Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков исключил введение локдауна в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Введение локдауна в России сейчас на федеральном уровне не обсуждается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 2 июля.

«Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, и именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, какой, по мнению Кремля, должна быть эпидемиологическая обстановка, требующая локдауна.

Ранее в пятницу власти Москвы поставили точку в вопросе введения локдауна. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные власти пойдут на это лишь в качестве последней меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна по всей стране. Он напомнил, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона от 1998 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Индийский штамм коронавируса вытеснил в Москве все остальные
Власти Москвы поставили точку в вопросе введения локдауна
Оценено отношение россиян к возможности нового локдауна