Песков исключил введение локдауна в России

Введение локдауна в России сейчас на федеральном уровне не обсуждается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 2 июля.

«Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, и именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, какой, по мнению Кремля, должна быть эпидемиологическая обстановка, требующая локдауна.

Ранее в пятницу власти Москвы поставили точку в вопросе введения локдауна. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные власти пойдут на это лишь в качестве последней меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

30 июня в ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна по всей стране. Он напомнил, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона от 1998 года.