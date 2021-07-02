Оценено отношение россиян к возможности нового локдауна

Более половины россиян выступают против нового локдауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

51 процент респондентов указали, что локдаун ударит по доходам населения и «окончательно убьет экономику». Наиболее часто такие ответы давали жители Южного федерального округа, Московского региона и Приволжья.

Каждый пятый опрошенный (21 процент) считает такую меру единственным способом остановить эпидемию. Приверженцами локдауна оказались жители обеих столиц, Подмосковья и Ленинградской области.

30 июня президент Владимир Путин рассказал, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна в России. Он подчеркнул, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона от 1998 года, но заявил, что выступает против обязательной вакцинации.

27 июня в первом российском регионе — Бурятии — начался двухнедельный локдаун. Прекращена работа непродовольственных торговых сетей. Продуктовые магазины продолжают работать, но спрос на доставку увеличился на 30-70 процентов. По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время в больницах не хватает мест, а медицинский персонал не успевает принимать пациентов.