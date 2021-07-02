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Оценено отношение россиян к возможности нового локдауна

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Фото: Зорикто Дагбаев / РИА Новости

Более половины россиян выступают против нового локдауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

51 процент респондентов указали, что локдаун ударит по доходам населения и «окончательно убьет экономику». Наиболее часто такие ответы давали жители Южного федерального округа, Московского региона и Приволжья.

Каждый пятый опрошенный (21 процент) считает такую меру единственным способом остановить эпидемию. Приверженцами локдауна оказались жители обеих столиц, Подмосковья и Ленинградской области.

30 июня президент Владимир Путин рассказал, что введение обязательной вакцинации от коронавируса для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна в России. Он подчеркнул, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан в рамках закона от 1998 года, но заявил, что выступает против обязательной вакцинации.

27 июня в первом российском регионе — Бурятииначался двухнедельный локдаун. Прекращена работа непродовольственных торговых сетей. Продуктовые магазины продолжают работать, но спрос на доставку увеличился на 30-70 процентов. По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время в больницах не хватает мест, а медицинский персонал не успевает принимать пациентов.

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