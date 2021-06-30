Путин ответил на вопрос о введении локдауна

Введение обязательной вакцинации для части граждан необходимо, чтобы предотвратить введение локдауна в России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«Для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводят вакцинацию», — сказал он.

Ранее президент заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса в России, однако подчеркнул, что руководители регионов имеют право вводить такие меры для отдельных групп граждан. Путин напомнил, что такие действия совершаются в рамках закона от 1998 года.

Несколько российских регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В основном это касается сотрудников, которые контактируют с людьми в силу работы — представителей сфер торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения.