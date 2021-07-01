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Власти Москвы оценили возможность остановки работы транспорта

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Закрытие общественного транспорта Москвы из-за пандемии COVID-19 может привести к остановке города. Такую возможность оценил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводят «Известия».

«Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города», — уточнил заммэра.

Он добавил, что в такой ситуации горожане не смогут попасть на работу.

Ранее глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что улучшение ситуации с распространением коронавируса в столице зависит от темпов вакцинации. По его словам, система здравоохранения города работает напряженно, но эффективно.

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