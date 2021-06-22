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Снижение роста заболеваемости COVID-19 в Москве назвали временным

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве является временным. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, передает «Интерфакс».

«Как обычно, к выходным дням мы имеем некоторое снижение этого показателя (заболеваемости COVID-19). Но абсолютно точно, это является временным», — отметил Хрипун.

Он добавил, что уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Москве не снижается. По его словам, это доказывает актуальность проблемы с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что вакцинация горожан в короткий срок поможет сформировать «щит» от коронавируса. Также, он напомнил москвичам о необходимости соблюдения противоэпидемических мер на транспорте, в торговле и общественных местах.

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