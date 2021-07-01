Власти Москвы назвали условия для улучшения ситуации с коронавирусом

Улучшение ситуации с распространением коронавируса в Москве зависит от темпов вакцинации. Такое условие выхода столицы из сложившегося положения с COVID-19 назвал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Его слова приводят «Известия».

По словам чиновника, система здравоохранения города работает напряженно, но эффективно. За последние десять лет в столице улучшена инфраструктура здравоохранения, сказал Хрипун.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы заявил, что в столице нет недостатка в вакцине от коронавируса, москвичам осталось только пойти и сделать прививку.

Также чиновник высказал мнение, что снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве является временным. Он добавил, что уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в городе не снижается. По его словам, это доказывает актуальность проблемы с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице.