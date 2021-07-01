В Госдуме назвали способ избежать нового локдауна

При разумной организации жизни, отдыха и труда, при помощи всех средств защиты и регламентов россияне смогут избежать нового локдауна. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился председатель комитета Госдумы по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Дмитрий Морозов.

На вопрос о том, помогут ли все принятые противоковидные меры остановить новую волну коронавируса, политик ответил, что ситуация изменчива. По его словам, всем объемом данных о текущем положении дел владеет только оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Специалисты ежедневно анализируют заболеваемость, смертность и другие данные, отметил Морозов. Опираясь на эпидемиологические знания и математический подсчет, они выстраивают ряд мер, пояснил политик.

«Сегодня, как вы справедливо сказали, это введение QR-кодов и усиление масочного режима. Эти меры приняты сообразно текущей ситуации. Если к завтрашнему утру ситуация изменится в худшую сторону, понятно, что этот комплекс мер будет расширятся. Если она изменится в лучшую сторону — вряд ли, конечно, это случится за один день, — но если будет тенденция, то они будут сниматься», — пояснил политик.

Морозов выразил убежденность, что такая тенденция может появиться только «благодаря всем известным фактам».

«Во-первых, если люди начнут относиться серьезно к тому, что происходит, перестанут тусоваться в больших компаниях в ресторанах, начнут все-таки носить маски, вспомнят, что надо мыть руки и, во-вторых, начнут вакцинироваться. С вакцинированием понятно, что иммунитет устанавливается где-то полтора месяца, поэтому даже если сегодня все вакцинируются, мы с вами получим нормальный результат только через этот срок. Но если мы прямо сегодня не вакцинируемся, то результата не будет», — заверил врач.

По его словам, крайне важно сейчас думать не о «жесткости» вводимых мер, а о том, как сберечь здоровье — свое и близких. Он убежден, что сейчас россияне должны направить на это все свои силы.

«Нам нужно включиться. Я говорю об этом в каждом интервью: главное — чтобы все, каждый на своем месте, включились и поняли, что это просто так не пересидишь в стороне, что нужно помочь друг другу. И это не всегда сложно. Ну откажитесь от походов в ресторан. Пока. Пожалуйста. Ну не надо куда-то ехать на юг, тем более в зарубежные страны. Пожалуйста. Это несложно, и это сбережет многие-многие жизни», — высказался Морозов.

Он пояснил, что многие не понимают всей серьезности ситуации. Председатель профильного комитета Госдумы попросил доверять ему как человеку, проработавшему в медицине 30 лет, и заявил, что сейчас важно думать об ответственности. «Хочется обратиться ко всем: давайте наконец все вместе возьмемся за ум и поборем эту заразу», — призвал политик.

«Если ты приходишь на работу и видишь тяжелейших больных, которые погибнут на второй-третий день несмотря на все твои усилия, и ты знаешь, что с помощью вакцинации все было бы нормально и не было бы такого количества больных, этих, к сожалению, смертей, которые режут тебя по душе, что ты думаешь о невакцинирующихся людях? Вы представляете, какая сейчас нагрузка на специалистов? Они просто плачут. Говорят, ну елки-палки, пожалуйста, сделайте прививку, мы вас просим! Те, кто рассуждают о вакцинах, они же не были в ковидных госпиталях. Для них это кто-то где-то болен. Так всегда кажется — ну, это меня не коснется. А когда касается, поверьте мне как врачу, который устраивал, пристраивал и помогал лечить тысячи людей, все меняется, все начинают вести себя совсем по-другому», — поделился Дмитрий Морозов.

Отвечая на вопрос, избежит ли Москва нового локдауна, политик ответил, что это станет крайней мерой. Он назвал этот сценарий развития событий маловероятным.

«С учетом того опыта, который у нас есть, могу сказать, хоть я не эпидемиолог и не инфекционист, а все-таки хирург, мне все-таки кажется, что при разумной организации жизни, отдыха и труда, при помощи всех средств защиты и регламентов мы сможем избежать локдауна», — сообщил медик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, чем продиктовано введение жестких ограничительных мер.