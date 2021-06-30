Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Путин объяснил, что власти регионов действуют в рамках закона об иммунной защите населения от 1998 года. По его словам, у закона две основные составляющие. Первая — это общенациональный календарь прививок. «Он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация», — сказал глава государства.

Он напомнил, что вакцинацию от COVID-19 предлагалось внести в раздел национального плана прививок, но это не поддержали депутаты Госдумы.

Вторая составляющая закона гласит, что при подъеме заболеваемости в отдельных регионах России их главы имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения по рекомендации главных санитарных врачей, добавил Путин.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что выступает против обязательной вакцинации в России. При этом, по его словам, такие меры необходимы, чтобы избежать введения локдауна. Глава государства также рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V».