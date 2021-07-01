Песков заявил о необходимости жестких мер из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса в Москве и России в целом диктует необходимость жестких мер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — сказал он.

По его словам, эпидемиологическая обстановка требовала реагирования. «Пусть невозможность ходить в рестораны в пандемию будет самой большой проблемой», — добавил пресс-секретарь президента.

За последние сутки в РФ впервые с января выявили более 23 тысяч случаев коронавируса. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (7597 случаев), Московской области (2663 случая) и Санкт-Петербурге (1612 случаев). Накануне было зафиксировано 21 042 заражения.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней. Также в ряде регионов введено требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Как правило, речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, сферы услуг.