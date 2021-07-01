В России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 543 новых случаев коронавируса — такие показатели зафиксировали впервые с 23 января, когда было зарегистрировано 23 586 заражений. Их общее число с начала пандемии составило 5 538 142. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

23 543 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Накануне было выявлено 21 042 новых случая COVID-19. Темп прироста составил 0,43 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (7597 случаев), Московской области (2663 случая) и Санкт-Петербурге (1612 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (16 случаев), Ненецком (6 случаев) и Чукотском (6 случаев) автономных округах.

За сутки умерли 672 человека, число летальных исходов с начала пандемии составило 135 886.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 928, общий — 5 017 321.