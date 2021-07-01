В Совфеде предложили ставить инвалидность переболевшим COVID-19

В Совете Федерации предложили ставить инвалидность тем, кто переболел COVID-19. С такой инициативой в интервью «Парламентской газете» выступил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый.
Основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные инфекцией, считает он.
В соответствии с приказом Минздрава на данный момент получить инвалидность из-за последствий перенесенного заболевания могут работники медицинской сферы: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи. В документе говорится, что инвалидность по такой причине установят, если медики заразились коронавирусом именно на работе.
Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, в свою очередь, считает, что вне зависимости от профессии каждый человек должен иметь такую возможность. Он подчеркнул, что COVID-19 может вызывать серьезные осложнения сердечно-сосудистой системы, фиброз легких и тромбозы, а от таких последствий граждан должны лечить по программам реабилитации.
Ранее стало известно, что в Совфеде захотели сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для всех россиян.