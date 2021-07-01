В Совфеде предложили ставить инвалидность переболевшим COVID-19

В Совете Федерации предложили ставить инвалидность тем, кто переболел COVID-19. С такой инициативой в интервью «Парламентской газете» выступил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый.

Основанием для присвоения такого статуса должны быть осложнения, вызванные инфекцией, считает он.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

В соответствии с приказом Минздрава на данный момент получить инвалидность из-за последствий перенесенного заболевания могут работники медицинской сферы: врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи. В документе говорится, что инвалидность по такой причине установят, если медики заразились коронавирусом именно на работе.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, в свою очередь, считает, что вне зависимости от профессии каждый человек должен иметь такую возможность. Он подчеркнул, что COVID-19 может вызывать серьезные осложнения сердечно-сосудистой системы, фиброз легких и тромбозы, а от таких последствий граждан должны лечить по программам реабилитации.

Ранее стало известно, что в Совфеде захотели сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для всех россиян.