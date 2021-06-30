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В Совфеде захотели сделать тесты на коронавирус бесплатными для россиян

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Фото: Mariana Greif / Reuters

В Совете Федерации захотели сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными для всех россиян. Об этом в среду, 30 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на Совфед.

Также в Совфеде отметили, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании, а саму услугу необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.

29 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. По ее словам, сделанный в коммерческой лаборатории тест не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Так, рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок его действия не должен превышать трех дней.

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