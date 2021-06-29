В ВОЗ оценили смертность от индийского штамма коронавируса

ВОЗ изучает индийский штамм коронавируса «дельта», пока информации об увеличении смертности от этого варианта вируса нет.

Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, ее слова приводит РИА Новости.

«Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению. ВОЗ не располагает информацией об увеличении смертности от варианта "дельта", но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он распространяется по всему миру», — сказала Вуйнович, добавив, что на данный момент индийский штамм коронавируса «дельта» обнаружен в 90 странах, включая Россию.

Также она подчеркнула, что увеличение числа заболевших означает большее количество госпитализаций, а это, в свою очередь, повышает риск смерти.

Ранее Вуйнович заявила, что результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. По ее словам, сделанный в коммерческой лаборатории тест не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус.