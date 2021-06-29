Вирусолог Нетесов оценил угрозу нового штамма коронавируса в России

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов в разговоре с «Лентой.ру» оценил угрозу разновидности индийского штамма коронавируса «дельта-плюс», комментируя сообщение о его проникновении в Россию.

«Про "дельту" известно почти месяц. Что к ней готовиться? Ее надо изучать и смотреть, действуют ли на нее существующие вакцины или нет. По данным британских ученых — защищают. В таком случае поводом для беспокойства остается только тот факт, что вирус "дельта" гораздо быстрее распространяется. То есть он будет ускорять распространение вируса, тут мы никуда не денемся. Как к этому можно быть готовыми? Маски надевать. А их никто не надевает, и это никто не контролирует», — посетовал специалист.

По его словам, все разработанные вакцины основаны на «уханьской» разновидности коронавируса. Это значит, что они способны защищать людей от его вариаций, но хуже, чем от изначального варианта.

«Поэтому вакцинироваться надо быстрее. Вирус хоть и медленно, но эволюционирует. Если мы будем тянуть, то он в своей эволюции обгонит все наши вакцины и выработает штамм, который вообще к ним устойчив. Тогда придется колоться еще раз, другой вакциной. Мне очень печально, что люди этого не понимают», — отметил Нетесов.

28 июня российские коллеги австрийского вирусолога Даниэль Андерсон (Danielle Anderson), работавшей в уханьской лаборатории института вирусологии, оценили озвученную ею версию происхождения коронавируса. Эксперты назвали теорию «сбежавшего из пробирки вируса» не новой и не базирующейся на реальных фактах.