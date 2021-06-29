Названы самые уязвимые перед новым штаммом коронавируса экономики

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик назвала самые уязвимые перед новым штаммом коронавируса экономики. Ее слова приводит РИА Новости.

Яворчик подчеркнула, что в большей степени под угрозой оказываются страны с низкими темпами вакцинации против COVID-19. Кроме того, добавила эксперт, в зоне риска также страны, которые сильно зависят от международного туризма.

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Штаммом «дельта» называют более заразный индийский штамм коронавируса. Ранее в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Он был обнаружен в Санкт-Петербурге.

По словам замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарьи Даниленко, об опасности штамма «дельта плюс» говорить пока рано, так как по клинической картине пациентов нельзя сказать, что мутация более опасна или смертельна.

По состоянию на вторник, 29 июня, в стране выявили 20 616 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (6209), Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374). За последние сутки в стране умерли 652 человека, всего с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 134 545 смертей.