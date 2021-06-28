Бизнес-омбудсмен предложил восемь мер поддержки российских предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту Владимиру Путину предложил восемь мер поддержки российских предпринимателей. Он отметил, что доля малого и среднего бизнеса за 2020 год во время пандемии сократилась до уровня пятилетней давности, передает РБК.

«В отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики страны», — подчеркнул Титов.

Среди срочных мер для поддержки малого и среднего бизнеса он предложил восемь шагов. Это льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов для пострадавших от пандемии предпринимателей, которые потеряли более 30 процентов выручки, мораторий на повышение кадастровой стоимости во всех регионах России на 2020-2022 годы, заморозить рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 года.

Также Титов предложил запретить проверки до 2022 года включительно, ослабить ограничения на привлечение сотрудников из стран ближнего зарубежья, компенсировать компаниям затраты на ПЦР-тестирование, тесты на антитела и средства индивидуальной защиты. В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных бизнес-омбудсмен предложил оплачивать простой сотрудников напрямую со стороны государства, минуя работодателей.

Ранее стало известно, что Центробанк начал «сворачивать» коронавирусные послабления в банковском секторе. Так, с 1 июля заканчивается рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, которую несколько раз продлевали. На фоне быстрого восстановления экономики было принято решение отменить данные послабления.