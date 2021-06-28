Экономисты оценили вероятность снижения цен к концу лета

Экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств оценили вероятность снижения цен к концу лета. Они сошлись во мнении, что в августе-сентябре 2021 году впервые за два года не будет месячной дефляции, передают «Известия».

«Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) мы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре», — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Материалы по теме «Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"» Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Аналитики полагают, что в случае снижения цен на продовольствие оно не сможет перебить инфляцию других категорий в потребительской корзине, поэтому даже если дефляция будет, она окажется чисто символической и не имеющей практического смысла.

Экономисты предположили, что отрицательного месячного роста совокупного индекса потребительских цен не произойдет. Даже продовольственные товары не будут снижаться в цене из-за значительного роста на мировом рынке.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля подорожают табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.