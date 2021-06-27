Россияне стали экономить на товарах для дома — средний платеж в марте-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего снизился на 36 процентов и составил 1493 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Аналитики объясняют это тем, что в этом году многие россияне вернулись в офисы с «удаленки», поэтому обустройство домашнего уюта стало для них менее актуальным. Также эксперты предположили, что на самоизоляции люди делали более крупные покупки по высокой цене (например, качественную посуду или ванные принадлежности), а в этом году стали подходить к этому вопросу практичнее и из-за отсутствия потребности в таких покупках приобретали товары подешевле.

Ранее опрос онлайн-ретейлера «Самокат» показал, что в отечественных магазинах россиянам чаще всего не хватает экзотических фруктов, итальянских соусов и необычных снеков. О своих предпочтениях рассказали 3229 жителей 15 городов России. Так, каждому четвертому респонденту не хватает драгонфрутов (питахайя), мангостинов, рамбутанов и других фруктов, которых сложно найти в стране.