Эксперт объяснила цели покупки чужих чеков из магазинов

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина объяснила, с какой целью люди покупают чужие чеки из магазинов. По ее словам, такие предложения можно найти на многих сайтах и ресурсах, пишет агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что раньше таким образом можно было извлечь выгоду из командировок, приложив финансовые документы к отчету о тратах в бухгалтерию. В настоящее время все «гораздо разнообразнее», добавила она.

Так, в сети часто можно встретить объявления о продаже чеков из люксовых магазинов, пояснила Чернухина. «Купивший чек покупатель идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если "покупатель" укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом "не подошёл цвет"», — отметила она.

Кроме того, кассовые документы можно использовать для того, чтобы увеличить сумму алиментов или чтобы поучаствовать в акциях и розыгрышах магазинов. По словам эксперта, торговые центры знают о подобной уловке и просят покупателей не отдавать чеки посторонним людям. Чернухина заключила, что за такие действия наступает уголовная ответственность по статье «Мошенничество».

Ранее глава «Почта Банка» Дмитрий Руденко заявил, что россияне все чаще становятся жертвами новой схемы мошенничества. Людей убеждают, что они участвуют в спецоперации по спасению своих денег, и предлагают выбросить наличные в окно. По его словам, жулики звонят человеку, представляются работниками полиции или других силовых структур и предлагают спасти его деньги. Нового «агента» просят сходить к банкомату и снять с карты наличные, после чего запечатать их в пакет и бросить в форточку.