Россияне рассказали о нехватке иностранных продуктов

В отечественных магазинах россиянам чаще всего не хватает экзотических фруктов, итальянских соусов и необычных снеков. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-ретейлера «Самокат», сообщает РБК.

О своих предпочтениях рассказали 3229 жителей 15 городов России. Каждому четвертому респонденту не хватает драгонфрутов (питахайя), мангостинов, рамбутанов и других фруктов, которых сложно найти в стране.

Каждый пятый (19 процентов) рассказал, что не может найти особенные снеки — например, шоколадные батончики с мятным вкусом, чипсы со вкусом пиццы или медовую горчицу.

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Еще 12 процентов пожаловались, что не могут найти нужные им итальянские соусы, например, томатный соус и песто. В два раза меньше участников опроса хотели бы видеть на полках японские сладости — екана и пирожные моти. Кроме того, 4 процента недовольны нехваткой острых мексиканских приправ, европейских сыров и морепродуктов.

Продуктовое эмбарго в России действует с 2014 года, оно стало ответом на санкции западных стран после присоединения Крыма. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), программа импортозамещения, которая стала ответом на противостояние, провалилась по большинству целевых показателей. Например, вместо падения импорта овощей на 70,3 процента он упал только на 27 процентов.

Две недели назад вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что за последние пять лет Россия вложила в проекты импортозамещения порядка двух триллионов рублей.