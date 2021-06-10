Подсчитаны расходы России на импортозамещение

За последние пять лет Россия вложила в проекты импортозамещения порядка двух триллионов рублей, заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли, передает ТАСС.

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Чиновник подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться, а вклад в развитие проектов импортозамещения внесли в том числе и санкции.

«Санкции имеют две стороны: одна — отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны — это хороший мотив для того, чтобы [развивать] импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя», — отметил Борисов.

На активизацию программы импортозамещения в конце мая указывал также первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Он обращал внимание на необходимость снизить зависимость от зарубежных поставок.

Соответствующие проекты касаются и сферы технологий: власти рассчитывают на то, чтобы ускорить переход России на отечественное программное обеспечение.