Российские сыровары выступили против возвращения итальянского пармезана

Российские сыровары попросили власти 5-6 лет не импортировать итальянский пармезан в Россию. Первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты и сыровар Олег Сирота назвал итальянцев хитрыми, сообщает «Говорит Москва».
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано попросил вернуть в страну пармезан. Сирота выступил против этого, объяснив инициативу посла желанием выйти на российский рынок с заниженными ценами. «Они скоро навсегда потеряют российский рынок, пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда. В России идет импортозамещение молочной продукции, производство молока выросло на 25 процентов за последние семь лет», — заявил сыровар.
Он попросил дать фермерам время, чтобы самим наладить производство пармезана. «Мы не то что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся», — уверен Сирота.
Ранее на просьбу посла отреагировали в Роспотребнадзоре. Там заявили, что в обязанности организации «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров». Дипломат же назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций.
Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины ввели свои санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом продают как отечественную, так и зарубежную продукцию.