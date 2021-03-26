Российские сыровары выступили против возвращения итальянского пармезана

Российские сыровары попросили власти 5-6 лет не импортировать итальянский пармезан в Россию. Первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты и сыровар Олег Сирота назвал итальянцев хитрыми, сообщает «Говорит Москва».

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Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано попросил вернуть в страну пармезан. Сирота выступил против этого, объяснив инициативу посла желанием выйти на российский рынок с заниженными ценами. «Они скоро навсегда потеряют российский рынок, пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда. В России идет импортозамещение молочной продукции, производство молока выросло на 25 процентов за последние семь лет», — заявил сыровар.

Он попросил дать фермерам время, чтобы самим наладить производство пармезана. «Мы не то что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся», — уверен Сирота.

Ранее на просьбу посла отреагировали в Роспотребнадзоре. Там заявили, что в обязанности организации «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров». Дипломат же назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины ввели свои санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом продают как отечественную, так и зарубежную продукцию.