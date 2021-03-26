Власти ответили на просьбу вернуть итальянский пармезан в Россию

Власти ответили на просьбу посла Италии в России Паскуале Терраччано вернуть в страну итальянский пармезан: в Роспотребнадзоре заявили, что в обязанности организации «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров», передает РБК в пятницу, 26 марта.

В интервью Forbes дипломат назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций. Он добавил, что этот вопрос уже изучает Роспотребнадзор, а исправление недоразумения, как считает Терраччано, было бы «хорошим дружеским жестом».

При этом посол не высказал протеста против самого режима контрсанкций и признал, что Кремль вынужденно принял зеркальные меры, а для отказа от санкционного противостояния требуются изменения политических условий.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.

Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом продают как отечественную, так и зарубежную продукцию. Год назад Росконтроль проверил такие марки и назвал лучшие.