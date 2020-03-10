Назван лучший пармезан

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сыра пармезан (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы шести брендов: иранский Kalleh, уругвайский Dolce Granto, расфасованный в России, а также российские Cheese Gallery, Laime, Moncasa Gourmet и «Сыробогатов». Лучшим назван образец под маркой Cheese Gallery.

Специалисты проверяли пармезан по более чем 80 параметрам качества и безопасности, среди которых исследование жирнокислотного состава на присутствие небезопасных жиров, а также физико-химические показатели. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

Отмечается, что настоящим пармезаном может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. Его ввоз в Россию запрещен с 2014 года из-за продовольственного эмбарго. Однако в отечественных магазинах продается много образцов сыра, произведенных в России и за границей, под названием пармезан.

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Ни в одном из проверенных образцов эксперты не выявили пальмового масла или другого растительного жира, использование которого обходится производителям дешевле молочного. Жирность всех образцов соответствует заявленной на маркировке или выше. Также не обнаружено нарушений в микробиологических показателях проверенных сыров, не выявлено консервантов, обнаруженные нитраты находятся в пределах допустимого.

По органолептическим показателям (вкусу и запаху) у специалистов возникли замечания ко всем сырам, кроме Cheese Gallery. В образцах Laime, Moncasa Gourmet и Kalleh массовая доля влаги оказалась ниже нормы, содержание соли во всех образцах признано нормальным.

По итогам исследования все проверенные образцы пармезана рекомендованы к покупке, серьезных нарушений в них не обнаружено. Первое место с результатом 76 балл занял сыр под маркой Cheese Gallery, второе с 71 баллом — «Сыробогатов», третье с 70 баллами поделили Kalleh и Dolce Granto.

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