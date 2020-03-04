Назван лучший российский зефир

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование зефира популярных марок. В тестировании приняла участие продукция российских брендов «Каждый день», «Сладкие истории», «Шармэль», «Мое обожание» и «Тверской кондитер». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Зефир считается одной из самых полезных сладостей, его делают из яблок. Больше всего яблочного пюре (35,71) процента оказалось в зефире «Шармэль», меньше всего — в продукции «Каждый день» (7,14 процента) и «Мое обожание» (10 процентов). Тест на безопасность не выявил отклонений, все образцы рекомендованы к покупке.

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В середине февраля «Росконтроль» проверял шоколадные конфеты с вишней и ликером. На вкус экспертам больше всего понравилась продукция марок Pergale chocolates и Mon Cheri, но у последних конфет заметно выражен спиртовой привкус.

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