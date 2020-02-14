Названы лучшие конфеты с вишней и ликером

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколадных конфет с вишней и ликером и назвал лучшие из них. Проверялась продукция марок Ferrero / Mon Cheri, Dy`Nastie / «Династия», Vobro / Cherry Passion, Carla и Pergale chocolates. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно стандарту, ликерная конфета должна содержать не менее трех процентов алкоголя. Самые «крепкие» конфеты — Vobro / Cherry Passion — в них 6,27 процента спиртного. Меньше всего в Mon Cheri — 1,95 процента. Больше всего ликера в Pergale chocolates — 57,3 процента, но шоколада в этих конфетах меньше трети.

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На вкус экспертам больше всего понравилась продукция марок Pergale chocolates и Mon Cheri, но у последних конфет заметно выражен спиртовой привкус. В итоге к покупке рекомендовали все образцы. Конфеты Carla попали в список товаров с замечаниями из-за этикетки, которая вводит покупателей в заблуждение. На упаковке говорится, что общее содержание сухих веществ какао в конфетах составляет 70 процентов, а по факту — 46.

В декабре 2019-го «Росконтроль» проводил исследование конфет «Батончик». Проверяли марки Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща». Во всех конфетах процент содержания транс-изомеров жирных кислот оказался значительно выше требуемого регламентом.

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