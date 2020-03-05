Назван лучший шампунь

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шампуня и назвал лучшие образцы. В тестировании приняла участие продукция популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Эксперты проверяли шампуни Pantene Pro-V, Le Petit Marseillais, «Прелесть Professional», «Чистая линия», Natura Siberica и Garnier Fructis. Для средств, которые соприкасается с кожей, показатель pH должен быть в пределах 3,5-8,5. Все проверенные образцы находятся в заданном диапазоне, установили специалисты. Также в шампунях не нашли токсичных элементов, так что все они могут быть рекомендованы к покупке.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

Ранее в феврале «Росконтроль» проверял жидкое мыло. Безопасными оказались все протестированные образцы: Aura, «Рецепты бабушки Агафьи», Favorite ECO, Sensicare и Planeta Organica ECO.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!