Италия попросила вернуть в Россию свой пармезан

Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций. В интервью Forbes он рассказал, что просит вернуть в страну этот сорт сыра.

По словам дипломата, ограничительные меры наложены на свежие продукты, а пармезан вызревает месяцами и лактозы не содержит. Терраччано подчеркнул, что исправление такого недоразумения было бы хорошим жестом в адрес страны, которая долгие годы остается дружественной к России. Вопрос об ошибке уже начал изучать Роспотребнадзор.

Между тем против самого режима контрсанкций посол не протестует. Он признал, что России пришлось принимать ответные меры, а для отказа от санкционного противостояния требуются изменения политических условий.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.

Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом продают как отечественную, так и зарубежную продукцию. Год назад «Росконтроль» проверил такие марки и назвал лучшие.