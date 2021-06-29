Названы главные задачи российской экономики

Министр финансов России Антон Силуанов назвал главные задачи экономической политики страны на ближайшее время. Об этом он написал в своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений», она опубликована в журнале «Финансы», а выдержки из материала приводит РБК.

Министр подчеркнул, что в 2020 году мировая экономика в целом подверглась серьезным испытаниям из-за пандемии коронавируса. Сейчас она постепенно перешла к восстановлению, но новые реалии требуют от России решения ключевых задач.

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По словам Силуанова, речь идет о снижении бедности, обеспечении медицинской помощи, восстановлении и росте доходов граждан, а также создании комфортной среды для жизни и экономической деятельности.

Ранее в июне глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал слова президента Владимира Путина о нервирующих его ситуациях. По словам министра, его заставляют нервничать решения о неэффективных тратах государственного бюджета. «Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться», — сказал он.

Еще Силуанов считает доллар политической валютой. Именно поэтому, объяснил он, Фонд национального состояния (ФНБ) вывел российские акции из долларовых активов. Министр указал, что вложения ФНБ перевели в другие активы, чтобы обеспечить безопасность российским резервам.