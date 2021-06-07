Силуанов назвал доллар «политической валютой» и объяснил его вывод из «кубышки»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар все больше становится «политической валютой», поэтому Фонд национального состояния (ФНБ) — «кубышка» — вывел российские акции из долларовых активов, сообщают «Известия».

Силуанов объяснил, что взаимоотношения между Россией и США непростые: власти считают, что санкционные угрозы непрерывно увеличиваются, а положение не приходит к нормализации. Именно поэтому министр финансов считает, что доллар становится политической валютой.

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«В отношении российских предпринимателей и страны в целом накладываются ограничения, которые приводят к тому, что расчеты в долларах усложняются. Недавно были введены санкции против первичного размещения российского госдолга. Но мы не знаем, какие решения дальше планируются американской администрацией», — подчеркнул глава российского Минфина.

Министр объяснил, что вложения ФНБ перевели в другие активы, чтобы обеспечить безопасность российским резервам. По его словам, 35 процентов Фонда были вложены в облигации США и другие американские ценные бумаги. Силуанов добавил, что теперь ФНБ будет отдавать предпочтение более устойчивым и стабильным инструментам.

Ранее Силуанов анонсировал радикальное изменение структуры ФНБ, главной российской «кубышки». Сообщалось, что в обновленной версии ФНБ не останется американских долларов, повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (с 10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.