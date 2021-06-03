Кудрин назвал альтернативные активы стабильности взамен доллара

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в мире есть альтернативные активы, которые могли бы заменить доллар и которые сопоставимы с ним по стабильности и надежности. Об этом он сказал в четверг, 3 июня, в интервью Business FM.

Таким образом он прокомментировал решение властей отказаться от доллара США, кардинально изменив структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки».

По его словам, наравне с американской валютой сейчас есть евро, фунт стерлингов, юань, иена, швейцарский франк, австралийский доллар и также канадский доллар. Кудрин также отметил, что они схожи по уровню стабильности с американским активом.

Он добавил, что волна санкций и политическая обстановка в мире подвигли правительство пойти на подобный шаг с ФНБ, «чтобы Россия по-прежнему свободно оперировала своими накоплениями», заключил глава Счетной палаты.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин оценил планы по выведению американского доллара из структуры ФНБ. Он посчитал, что данное решение надо поддержать. Кроме того, он назвал уход от «долларовой зависимости» шагом, который позволит обеспечить финансово-экономический суверенитет страны.