Кудрин рассказал о конце эры нефти

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о закате эры нефти, который может наступить в течение 10 ближайших лет. Его слова приводит ТАСС.

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«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам если и не через 10 лет придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», — отметил Кудрин.

По его словам, инвестировать в развитие альтернативных источников энергии необходимо уже сейчас. «Может быть, с запозданием, надо было чуть раньше развернуться в этом направлении», — добавил Кудрин.

Среди решений проблемы глава Счетной палаты назвал цифровизацию экономики, развитие науки и инноваций.