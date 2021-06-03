Международные резервы России установили новый исторический рекорд

Международные резервы России с 21 по 28 мая выросли на 0,8 процента и составили 605,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ.

Регулятор уточнил, что за неделю объемы резервов выросли на 5 миллиардов долларов «преимущественно в результате положительной переоценки и поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации».

Предыдущий максимум был достигнут к 21 мая, речь шла об уровне в 600,9 миллиарда долларов.

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Международные (или золотовалютные) резервы — это высоколиквидные финансовые активы в распоряжении Банка России и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных активов.

Ранее 3 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ), являющийся частью золотовалютных резервов, в течение ближайшего месяца полностью откажется от активов, номинированных в долларах, в пользу других валют и золота. Такое решение Силуанов объяснил опасностью санкций со стороны США.