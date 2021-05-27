Международные резервы России достигли максимума за всю историю

С 14 по 21 мая международные резервы России выросли на 1,2 процента (семь миллиардов долларов), достигнув рекордного за всю историю значения 600,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа 2020 года, тогда резервы составляли 600,7 миллиарда. В целом за минувший год международные резервы России выросли на 7,5 процента, на 1 января 2021 года они составляли 595,8 миллиарда долларов.

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Международные или золотовалютные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

26 мая Всемирный банк в ежегодном докладе о состоянии экономики России отметил ее успехи в период кризиса. ВВП в 2020 году сократился только на 3 процента, что лучше, чем у развитых стран (5,4 процента), стран-экспортеров сырьевых товаров (4,8 процента) и мира в целом (3,8 процента).

Среди факторов, которые помогли добиться неплохих результатов, названы макрофискальная стабильность, мягкие коронавирусные ограничения и относительно небольшой сектор услуг.

Ранее 27 мая Центробанк сообщил, что долговая нагрузка россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам) в первом квартале выросла до исторического максимума в 11,9 процента.