Путин рассказал о раскупоривании «кубышки»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, собирается ли страна раскупоривать «кубышку» — так называют Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом он сказал во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на YouTube.

Отвечая модератору дискуссии, президент заявил, что это уже делается. «Сотни миллиардов рублей направлены уже на инфраструктурные проекты», — подчеркнул он, добавив, что средства стараются направлять на те проекты, которые являются окупаемыми. «И с экономической точки зрения, и в интересах государства это правильный подход», — считает он.

Путин еще раз указал, что средства уже выделяются и будут выделяться в будущем. «Речь идет о железнодорожном сообщении, о строительстве дорог, на развитие промышленности даем эти средства, на крупные проекты и объекты», — пояснил президент.

В конце мая стало известно, что российские власти выбрали нескольких претендентов на деньги из ФНБ. речь идет о развитии автомобильных дорог, железнодорожных путей, обновлении вагонов метро и ЖКХ. Например, деньги может получить проект развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Также в списке потенциальных получателей оказались проекты дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга. Еще средства могут выделиить также «Трансмашхолдингу» на обновление вагонов метро в Санкт-Петербурге. Еще среди претендентов — Фонд реформирования ЖКХ и проект Минэкономразвития по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

В начале июня министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры ФНБ в ближайший месяц. Так, в ней не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. В Госдуме идею поддержали. «В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления», — говорил спикер Вячеслав Володин.