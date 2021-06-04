Россиянам дали совет по использованию долларов после исключения их из «кубышки»

Россияне, держащие часть своих накоплений в долларах, не должны избавляться от них после исключения американской валюты из главной российской «кубышки», Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такой совет в беседе с РИА Новости дали эксперты.

Так, инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин порекомендовал держать не менее 30-40 процентов накоплений в валюте, при условии, что основные денежные операции происходят в рублях. «Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — отметил также эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

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При этом руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников добавил, что тем, у кого есть доллары, лучше остаться с ними. Из-за высокого инфляционного ожидания будет повышен спрос на квартиры и машины, рубль не будет крепким, пояснил специалист.

«Наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает. Я полагаю, что и в подсанкционных частных и государственных банках надежность вложений тоже не вызывает сомнений», — поделился начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры ФНБ в ближайший месяц. Так, в ней не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (с 10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.