Названы российские регионы-лидеры по экономической устойчивости

Москва, Курская и Пензенская области названы российскими лидерами по экономической устойчивости среди всех российских регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), проведенное на основе данных Росстата.

По итогам первого квартала 2021 года Москва показала наибольшую экономическую устойчивость. На втором месте рейтинга регионов оказалась Курская область, а на третьем — Пензенская. В топ-10 списка также вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области и Дагестан. Республика Алтай и Северная Осетия разделили между собой десятое место.

Глава ФоРГО Константин Костин объяснил, что составлении рейтинга эксперты учитывали низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, положительную динамику реального сектора экономики и эффективную политику по восстановлению социально-экономической ситуации в связи распространением коронавируса.

«Общая для всех причина — эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в условиях пандемии. Это и стимулирование субъектов экономической деятельности в регионах, и меры поддержки населения, и разумное применение антиковидных ограничений», — пояснил Котин результаты работы фонда. Всего в финальный список включили 35 наиболее экономически устойчивых субъектов России.

Ранее эксперты фонда назвали лучшие для жизни российские регионы. По итогам 2020 года лидерами социально-экономического роста в стране стали регионы Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.