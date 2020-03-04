В России придумали новый принцип раздачи денег регионам

Министерство финансов России придумало новый способ стимулировать развитие регионов. Принцип заключается в раздаче денег тем субъектам федерации, руководство которыми признают самым успешным. Каждый год распределять будут по 50 миллиардов рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такие меры, ожидают в министерстве, заставят чиновников добиваться высоких показателей в своей деятельности. Для распределения средств используют рейтинг эффективности региональных властей.

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Ранее стало известно, что ведомство займется поддержкой самых отстающих российских регионов. Речь идет о Алтайском крае, Адыгее, Алтае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Туве, Чувашии, Курганской и Псковской областях.

Для них разработают индивидуальные программы социально-экономического развития, на которые выдадут 50 миллиардов рублей в течение пяти лет начиная с 2020 года. Каждый субъект получит по пять миллиардов, а если все мероприятия по этим программам окажутся эффективными, то регион получит еще столько же.

В Минфине указали, что российские регионы находятся в самом устойчивом экономическом положении за последние десять лет. Этому поспособствовал перевод их с дорогих коммерческих кредитов на бюджетные с низкой процентной ставкой. Также продолжается реструктуризация имеющихся кредитов на условиях вложений в инфраструктуру региона.

Ранее Финансовый университет при правительстве России подсчитал, что сильнее всего в 2020 году зарплаты вырастут в Татарстане (плюс 3,4 процента). В среднем по стране зарплаты в 2020 году должны увеличиться на 2,5 процента, что выше на 0,1 процентных пункта, чем в 2019-м.

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