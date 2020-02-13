В росте российской экономики усомнились

Аналитики инвесткомпании InfraOne усомнились в возможности роста российской экономики за счет крупных проектов, в которые, по планам правительства, за несколько лет нужно привлечь до 30 триллионов рублей. Выдержки из отчета компании приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы проанализировали реалистичность исполнения планов властей по привлечению инвестиций за счет разрабатываемого закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Общий объем таких средств должен достичь 30 триллионов рублей к 2024 году, однако для этого существует несколько препятствий.

У профильных компаний и банков нет достаточного количества свободных средств. На конец 2019 года на их счетах находилось только 19-22 триллиона рублей. Также потенциальным инвесторам мешает высокая закредитованность: суммарная корпоративная задолженность в настоящий момент составляет 33,2 триллиона рублей, из них 2,4 триллиона приходится на просроченную.

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Кроме того, слишком быстрый рост задолженности может перегреть экономику, что приведет к образованию «пузырей» в различных отраслях, в первую очередь в строительной, ресурсы которой и без того ограничены.

СЗПК разрабатывается Минфином и предусматривает ряд послаблений для инвесторов, готовых вкладывать в крупные проекты от пяти миллиардов рублей. В частности, им будет гарантирована неизменность основных налогов на время реализации проекта. При этом инициатива не раз критиковалась за коррупционные риски. Госкомпании просили исключить из законопроекта положения о заморозке их тарифов для инвесторов, а также о финансировании строительства инфраструктуры в рамках проектов за счет их средств.

Минфин отметил, что выводы InfraOne основаны на первоначальной версии документа, в которую уже внесены существенные изменения.

Ранее замминистра финансов Андрей Иванов говорил, что крупные российские бизнесмены готовы вложить в проекты до 70 триллионов рублей при условии принятия СЗПК.

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