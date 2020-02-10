Российские компании отказались делиться деньгами

Российские госкомпании отказались делиться деньгами с потенциальными участниками будущих соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), законопроект о которых в настоящее время рассматривается Госдумой, пишет The Bell.

По данным издания, сразу несколько госкомпаний, среди которых «Газпром», «Транснефть» и «Ростелеком», обратились в правительство с просьбой пересмотреть как минимум две нормы, предусмотренные в законопроект о СЗПК. Первая касается заморозки условий ведения бизнеса на время осуществления проекта, в который инвестор готов вложить не менее пяти миллиардов рублей (1,5 миллиарда, если речь идет о приоритетных отраслях российской экономики). К условиям относятся основные налоги, законы и их параметры, а также тарифы, в том числе естественных монополий, к которым относятся авторы обращения.

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Также они просят не применять норму, согласно которой инфраструктура в рамках инвестиционных проектов может быть построена за счет средств госкомпаний, в частности из их инвестпрограмм. В результате реализации этого положения, считают компании, они могут утратить контроль над такими программами.

Закон о СЗПК был разработан в прошлом году и рассматривается властями как главный инструмент поддержки бизнеса и привлечения инвестиций в экономику. К настоящему времени документ прошел первое чтение в Госдуме.

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