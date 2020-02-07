Крупные инвесторы оценили перспективы сотрудничества с правительством Мишустина

Руководители крупных зарубежных инвестиционных компаний, работающих на международном рынке, оценили перспективы сотрудничества с правительством России во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Лорана Вижье, председателя совета директоров Five Capital Advisors Limited, управляющей активами на пять миллиардов долларов, он рассчитывает на продолжение улучшения инвестиционного климата в России. «Мы ожидаем деталей по поводу пакета мер по поощрению инвестиций в РФ, который недавно анонсировал господин Мишустин. Господин Мишустин говорит с бизнесом на одном языке благодаря успешному опыту в качестве руководителя инвестиционного фонда, который реализовал знаковые для России проекты», — сказал Вижье, отметив, что в компании высоко оценивают опыт Мишустина во главе Федеральной налоговой службы, которую он охарактеризовал как одну из наиболее технологических в мире. Кроме того, российский премьер понимает потребности международных инвесторов и обладает опытом, который требуется для цифровизации России, указал топ-менеджер.

Генеральный директор Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда, чья организация управляет активами на 350 миллиардов долларов, заявил, что в Японии приветствуют назначение Мишустина на пост премьер-министра. По его словам, банк совместно с РФПИ рад сотрудничать с правительством Мишустина — новый российский премьер обладает значительным опытом госслужбы и построил успешную карьеру в международном инвестиционном сообществе, подчеркнул Маэда.

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Кай-фу Ли, председатель совета директоров и генеральный директор Sinovation Ventures, управляющей активами на два миллиарда долларов, предположил, что Мишустину в работе в правительстве поможет его личный инвестиционный опыт. «Мое общение с национальными лидерами по всему миру показывает, что все больше стран начинают уделять приоритетное внимание технологиям и национальным инвестиционным стратегиям для развития экономики особенно с учетом увеличения роли искусственного интеллекта, и это отрадно», — пояснил топ-менеджер.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с ТАСС также отметил важность инвестиционного опыта Мишустина. Это, по его словам, весьма ценно в работе над национальными проектами и в обеспечении экономического прорыва, требуемого президентом Владимиром Путиным. По его словам, иностранные партнеры фонда видят настрой премьер-министра на открытый диалог, обмен опытом и готовность действовать, опираясь на лучшие мировые практики. «Инвесторы отмечают, что премьер Мишустин обладает успешным опытом руководства одним из ведущих инвестиционных фондов России, который с хорошей доходностью реализовал целый ряд важных для страны проектов по развитию инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.», — сказал он.

Со-генеральный директор Российско-китайского инвестиционного фонда Бин Ху, чья компания управляет активами на два миллиарда долларов, описал Мишустина как высокопрофессионального инвестора. Он ожидает от нового правительства привлечения дополнительных средств в новые проекты, в том числе в инфраструктуре, цифровом и IT-секторе, транспорте и других секторах экономики. Проекты под его управлением позволили создать новые рабочие места, увеличить приток инвестиций и объемы экспорта, добавил Бин Ху.

На сотрудничество с правительством Мишустина надеется и генеральный директор инвесткомпании Mubadala Capital, управляющей активами на 600 миллиардов долларов, Валид аль-Мокарраб аль-Мухари. «Новый статус премьера Мишустина позволит углубить экономические связи между инвестиционными структурами наших стран», — сказал топ-менеджер, выразив надежду на скорую встречу с премьером-министром и его кабинетом.

Ранее 7 февраля инвестиционная компания UFG с разрешения семьи Мишустина раскрыла информацию о доходах нового российского премьера и его родственников. Как рассказала управляющий партнер UFG Полина Герасименко, общая сумма доходов всех бенефициаров семейного траста — супруги Мишустина Владлены, его матери Луизы и его сестры Наталии Стениной — за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов, или 2,15 миллиарда рублей по текущему курсу.

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