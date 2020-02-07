Мишустину дали характеристику

Управляющий партнер «Объединенной финансовой группы» (UFG) Полина Герасименко дала характеристику премьер-министру России Михаилу Мишустину, который с 2008 по 2010 годы был совладельцем компании. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Герасименко рассказала, что Мишустин пришел в UFG по приглашению к тому моменту уже бывшего министра финансов Бориса Федорова. Тот, по ее словам, ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми, а также его «мозг и аналитические навыки». «По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из государственных служащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества», — отметила Герасименко UFG.

В то же время Герасименко назвала Мишустина государственником и уточнила, что его уход из компании огорчил партнеров. «Могу сказать, что он очень современный, технологически подкованный, высокоорганизованный и структурированный управленец. У него очень высокие требования к себе и к другим», — добавила собеседница РБК.

Ранее 7 февраля сообщалось, что Мишустин до возвращения на госслужбу помог восстановить сельское хозяйство в Брянской области. В 2008 году UFG он стал куратором соответствующего проекта. В результате за несколько лет на 38 тысячах гектар было организовано высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои. Компания создала рабочие места и стала одним из крупнейших в регионе налогоплательщиков.

UFG, или Объединенная финансовая группа, — крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Она формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями: фонды прямых инвестиций в российские компании и компании в других странах СНГ, венчурные фонды, инфраструктурные инвестиции, фондовый рынок акций и облигаций, агроинвестиции, девелоперские проекты, складскую логистику и недвижимость в России.

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